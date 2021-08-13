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Меркель зустрінеться з Путіним перед візитом до Києва

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Меркель зустрінеться з Путіним перед візитом до Києва

П'ятниця, 13 серпня 2021, 13:09

Канцлер Німеччини Ангела Меркель 20 серпня відвідає Росію з офіційним візитом.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У Москві запланована зустріч Меркель з президентом Росії Владіміром Путіним, сказав Зайберт і додав, що деталі обох візитів будуть оприлюднені наступного тижня. 

Раніше стало відомо, що Меркель приїде до Києва 22 серпня на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Очевидно, однією з головних тем переговорів буде газопровід "Північний потік-2", будівництво якого завершується у Балтійському морі.

Меркель також запросили долучитись до саміту Кримської платформи наступного дня, але її участь залишається під питанням.

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Меркель Путін
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