Меркель і Зеленський проведуть переговори в Києві 22 серпня

Канцлер Німеччини Ангела Меркель приїде до Києва 22 серпня на зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі LIGA.net.

За словами Подоляка, зараз візит готується на робочому рівні. Меркель і Зеленський обговорюватимуть переговори на Донбасі, а також питання в газовій сфері.

"22 серпня дійсно відбудеться візит Ангели Меркель в Україну, це вже підтверджено німецькою стороною. Зараз візит готується на робочому рівні. У нас немає сумнівів, що він буде вельми змістовним. Тематичне наповнення візиту цілком прозоре. Це і питання, що стосуються переговорів про мир на Донбасі, і питання, що стосуються безпеки в ширшому сенсі, зокрема і в газовій сфері", – сказав він.

Пізніше прессекретар президента Сергій Никифоров також підтвердив інформацію про візит. "Теми переговорів: безпека, двосторонні відносини та інші актуальні питання", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Очевидно, однією з головних тем переговорів буде газопровід "Північний потік-2", будівництво якого завершується у Балтійському морі.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Днями глава Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет пригрозив Росії санкціями в разі використання проєкту проти України.

Читайте детальніше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2