МЗС отримало ноту посольства Грузії через скандал навколо турфірми "Кулуар"

Міністерство закордонних справ підтверджує отримання ноти посольства Грузії в Україні щодо організації туристичною фірмою "Кулуар" турів до тимчасово окупованої території Грузії – Абхазії.

Про це у коментарі "Європейській правді" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Хочу чітко зазначити, що наша держава високо цінує стратегічне партнерство з Грузією і незмінно підтримує і поважає її суверенітет та територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах. Як країна, яка сама потерпає від агресії та тимчасової окупації Росією своїх територій, ми вважаємо таку діяльність фірми "Кулуар" абсолютно неприйнятною", - сказав Ніколенко.

За його словами, цим питанням вже займаються відповідні органи державної влади, зокрема правоохоронні відомства, задля з’ясування усіх обставин та визначення можливих правових наслідків.

Раніше грузинське посольство у коментарі "Радіо Свобода" підтвердило, що звернулося до МЗС України з приводу ситуації з "Кулуаром".

Дипломатичне відомство зазначило, що дружні відносини між двома країнами "наразі перебувають на високому рівні", нагадавши про обмін візитами між президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі та президентом України Володимиром Зеленським, у яких брали участь також члени урядів.

"Разом з тим, існують сили, які бажають втрутитись та нашкодити відносинам між двома країнами. Посольство Грузії в Україні висловлює вкрай негативне ставлення у зв’язку з організаціями турів на окуповану територію Грузії українською туристичною фірмою "Кулуар поход", – йдеться у листі.

Нагадаємо, 10 серпня блогер та мандрівник, учасник бойових дій Валерій Маркус поширив інформацію про те, що туристична компанія "Кулуар Поход" влаштовує гірські тури до Росії, а також до Абхазії.

У відповідь у компанії заявили, що не організовують і не водять турів до Абхазії, а лише консультують туристів щодо вибору спорядження та маршруту. Компанія вибачилася за "неправильно подану інформацію". При цьому версія сайту "Кулуар поход", збережена в кеші, містить, зокрема, інформацію про похід горами Абхазії.