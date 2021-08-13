МИД получил ноту посольства Грузии из-за скандала вокруг турфирмы "Кулуар"

Министерство иностранных дел подтверждает получение ноты посольства Грузии в Украине по поводу организации туристической фирмой "Кулуар" туров на временно оккупированную территорию Грузии - Абхазию.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"Хочу четко отметить, что наше государство высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией и неизменно поддерживает и уважает ее суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах. Как страна, которая сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий, мы считаем такую ​​деятельность фирмы "Кулуар" абсолютно неприемлемой", - сказал Николенко.

По его словам, этим вопросом уже занимаются соответствующие органы государственной власти, в частности правоохранительные ведомства, для выяснения всех обстоятельств и определения возможных правовых последствий.

Ранее грузинское посольство в комментарии "Радио Свобода" подтвердило, что обратилось в МИД Украины по поводу ситуации с "Кулуаром".

Дипломатическое ведомство отметило, что дружеские отношения между двумя странами "сейчас находятся на высоком уровне", напомнив об обмене визитами между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и президентом Украины Владимиром Зеленским, в которых принимали участие также члены правительств.

"Вместе с тем, существуют силы, которые хотят вмешаться и навредить отношениям между двумя странами. Посольство Грузии в Украине выражает крайне негативное отношение в связи с организациями туров на оккупированную территорию Грузии украинской туристической фирмой "Кулуар поход", - говорится в письме.

Напомним, 10 августа блогер и путешественник, участник боевых действий Валерий Маркус распространил информацию о том, что туристическая компания "Кулуар Поход" устраивает горные туры в России, а также в Абхазию.

В ответ в компании заявили, что не организуют и не водят туров в Абхазию, а лишь консультируют туристов по выбору снаряжения и маршрута. Компания извинилась за "неправильно поданную информацию". При этом версия сайта "Кулуар поход", сохраненная в кэше, содержит, в частности, информацию о походе по горам Абхазии.