Польща відповіла Брюсселю щодо Дисциплінарної палати, яку критикує ЄС

У понеділок Польща відповіла на звинувачення Європейської комісії щодо Дисциплінарної палати Верховного суду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Йдеться про відповідь, яку уряд Польщі надіслав Європейській комісії після того, як Суд ЄС у середині липня ухвалив рішення про те, що система дисциплінарної відповідальності суддів у Польщі не відповідає законодавству ЄС і зобов’язав Польщу припинити застосування положень, що стосуються, зокрема, повноважень Дисциплінарної палати Верховного суду. Крайній термін подання Польщею відповіді спливав 16 серпня.

Європейська комісія отримала відповідь Варшави у понеділок. У листі Єврокомісію інформують про накази, видані двома тижнями тому першим головою Верховного суду Малгожатою Мановською, згідно з якими нові справи, що стосуються суддів, не будуть передані на розгляд Дисциплінарної палати. Також підкреслено, що "уряд не має засобів, які, не порушуючи принципу незалежності судової влади, можуть призупинити роботу судової палати та наслідки її рішень".

У відповіді також зазначається, що "неефективність системи кримінальної та дисциплінарної відповідальності суддів є проблемою польської системи правосуддя протягом багатьох років і однією з причин низької довіри до неї у польському суспільстві". "Ось чому Польща продовжить реформи судової системи, також у сферах відповідальності суддів, метою яких є підвищення ефективності цієї системи", - йдеться у листі.

Європейську комісію також поінформували про плани ліквідації Дисциплінарної палати в її нинішньому вигляді в рамках наступного етапу реформи судової влади, який, як було додано, має розпочатися найближчими місяцями.

Уряд також повідомив Європейську комісію, що в суботу Польща подала клопотання про скасування рішення Суду ЄС про застосування тимчасових заходів щодо Дисциплінарної палати Верховного Суду. Як було додано, підставою для подання цієї заяви є рішення Конституційного Трибуналу від 14 липня. У цьому рішенні Конституційний трибунал постановив, що положення договору ЄС, на підставі якого Суд ЄС зобов’язує держави-члени застосовувати тимчасові заходи, суперечать Конституції.