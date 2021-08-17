Польша ответила Брюсселю по Дисциплинарной палате, которую критикует ЕС

В понедельник Польша ответила на обвинения Европейской комиссии по Дисциплинарной палате Верховного суда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Речь идет об ответе, который правительство Польши направило Европейской комиссии после того, как Суд ЕС в середине июля принял решение о том, что система дисциплинарной ответственности судей в Польше не соответствует законодательству ЕС и обязал Польшу прекратить применение положений, касающихся, в частности, полномочий дисциплинарной палаты Верховного суда. Крайний срок подачи Польшей ответы был 16 августа.

Европейская комиссия получила ответ Варшавы в понедельник. В письме Еврокомиссию информируют о приказах, изданных двумя неделями назад первым председателем Верховного суда Малгожатой Мановской, согласно которым новые дела, касающиеся судей, не будут передаваться на рассмотрение Дисциплинарной палаты. Также подчеркнуто, что "правительство не располагает средствами, которые, не нарушая принципа независимости судебной власти, могут приостановить работу судебной палаты и последствия ее решений".

В ответе также отмечается, что "неэффективность системы уголовной и дисциплинарной ответственности судей является проблемой польской системы правосудия в течение многих лет и одной из причин низкого доверия к ней в польском обществе". "Вот почему Польша продолжит реформы судебной системы, а также в сферах ответственности судей, целью которых является повышение эффективности этой системы", - говорится в письме.

Европейскую комиссию также проинформировали о планах ликвидации Дисциплинарной палаты в ее нынешнем виде в рамках следующего этапа реформы судебной власти, который, как было добавлено, должно начаться в ближайшие месяцы.

Правительство также сообщило Европейской комиссии, что в субботу Польша подала ходатайство об отмене решения суда ЕС о применении временных мер по Дисциплинарной палате Верховного Суда. Как было добавлено, основанием для подачи этого заявления есть решение Конституционного Трибунала от 14 июля. В этом решении Конституционный суд постановил, что положение договора, на основании которого Суд ЕС обязывает государства-члены применять временные меры, противоречит Конституции.