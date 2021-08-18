Північна Македонія змінює правила в'їзду з 1 вересня

Влада Північної Македонії з 1 вересня для в’їзду вимагатиме в обов’язковому порядку свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу, документ про перенесений COVID-19 не старше 45 днів або негативний результат ПЛР-тесту.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Балканський оглядач".

Нові протиепідемічні заходи застосовуватимуться як до іноземців, так і до громадян Північної Македонії. Для македонських громадян, які повернуться в країну після 1 вересня, без перелічених документів, буде встановлено семиденний карантин вдома.

Іноземні громадяни, які проїжджають транзитом через Північну Македонію, повинні будуть проїхати через країну протягом п’яти годин із попередньо підписаною декларацією про в’їзд в країну, яку вони повинні будуть подати до прикордонного контролю на виїзді.

Рішення про запровадження нових заходів було ухвалено на засіданні уряду країни на основі рекомендацій Комісії з інфекційних хвороб.

Також було вирішено, що свідоцтво про щеплення, свідоцтво про перенесений COVID-19 не старше 45 днів або негативний результат ПЛР-тесту не старше 72 годин потрібні також для входу до закладів громадського харчування, кафе та барів, незалежно від місткості та кількості відвідувачів, букмекерські контори, казино входу у закриту частину торгових центрів, а також для будь-якої події (святкування, святкування, весілля, день народження, хрещення, концерт, семінар, тренінг, майстер-клас, конференція, культурний або спортивний захід).

Заборона на організацію весіль, урочистих заходів та урочистих заходів у закритих приміщеннях залишається, в той час як інші види заходів у приміщенні все ще можуть бути організовані до 30% місткості залу та обмеженої кількості відвідувачів 1000.

У Північній Македонії в останні дні постійно зростає кількість інфікованих та померлих від Covid-19. У вівторок було зареєстровано 999 нових випадків захворювання, 14 людей померли і 184 інфікованих одужали.