Северная Македония меняет правила въезда с 1 сентября

Власти Северной Македонии с 1 сентября для въезда будут требовать в обязательном порядке свидетельство о вакцинации от коронавируса, документ о перенесенном COVID-19 не старше 45 дней или отрицательный результат ПЦР-теста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Новые противоэпидемические меры будут применяться как к иностранцам, так и к гражданам Северной Македонии. Для македонских граждан, которые вернутся в страну после 1 сентября, без перечисленных документов, будет установлен семидневный карантин дома.

Иностранные граждане, проезжающие транзитом через Северную Македонию, должны будут проехать через страну в течение пяти часов с предварительно подписанной декларации о въезде в страну, которую они должны будут подать до пограничного контроля на выезде.

Решение о введении новых мер было принято на заседании правительства страны на основе рекомендаций Комиссии по инфекционным болезням.

Также было решено, что свидетельство о прививках, свидетельство о перенесенном COVID-19 не старше 45 дней или отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов нужны также для входа в учреждения общественного питания, кафе и бары, независимо от вместимости и количества посетителей, букмекерские конторы, казино, входа в закрытую часть торговых центров, а также для любого события (свадьба, день рождения, крещения, концерт, семинар, тренинг, мастер-класс, конференция, культурное или спортивное мероприятие).

Запрет на организацию свадеб, торжественных мероприятий и торжественных мероприятий в закрытых помещениях остается, в то время как другие виды мероприятий в помещении все еще могут быть организованы до 30% вместимости зала и ограниченного количества посетителей в 1000 человек.

В Северной Македонии в последние дни постоянно растет количество инфицированных и умерших от Covid-19. Во вторник было зарегистрировано 999 новых случаев заболевания, 14 человек умерли и 184 инфицированных выздоровели.