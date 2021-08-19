Уряд Німеччини призначив уповноваженого щодо транзиту газу через Україну

Федеральний уряд Німеччини призначив уповноваженого щодо забезпечення газового транзиту Україною.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення міністерства економіки Німеччини.

Уповноваженим німецького уряду став Георг Граф Вальдерзеє, який вже обіймав цю посаду у 2019 році, коли велися переговори щодо продовження транзитного контракту.

"З поновленим призначенням сьогодні Георга Графа Вальдерзеє спеціальним представником федеральний уряд буде виступати за продовження угоди про транзит газу між Україною та Росією на термін до десяти років, щоб гарантувати транзиту газу через Україну навіть після закінчення поточної угоди про транзит 31 грудня 2024 року", - сказано у повідомленні.

Спеціальний представник федерального уряду з питань транзиту газу в Україні повинен виступати посередником і консультувати обидві сторони, а також Європейську комісію, США і, за необхідності, треті країни, щоб домогтися продовження контракту на транзит газу з урахуванням інтересів усіх сторін.

У його завдання, серед іншого, входить проведення двосторонніх переговорів, пошук компромісних ліній і залучення третіх країн.

Таким чином німецький уряд виконує зобов'язання за угодою з США щодо "Північного потоку-2", за якою такий уповноважений мав бути призначений.

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