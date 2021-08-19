Туристи за сезон вивезли 6 тонн піску з пляжів Сардинії, незважаючи на штрафи
Туристи цьогоріч вивезли з пляжів італійського острова Сардинія щонайменше шість тонн піску.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.
Група активістів повідомила, що люди намагалися вивезти з острова пісок, мушлі та каміння, незважаючи на штрафи від 500 до 3000 євро.
"У більшості людей насправді немає мотивів. Можливо, щоб викликати заздрість друзів і родичів, або пережити емоції відпустки у своїй вітальні, або навіть прикрасити акваріум", - зауважують вони.
Активісти також виявили, що колекціонери торгували невеликими мішками піску в соціальних мережах, і особливо цінується "важкодоступний" рожевий пісок острова Буделлі. Відвідувачам заборонили відвідувати рожевий пляж Буделлі з 1994 року, коли він став частиною національного парку.
Регіональний уряд опублікував відеозапис із проханням: "Сардинія: несіть її у своєму серці, але тільки у своєму серці".
Про неможливість вивезення піску з острова туристів попереджають і в місцевих аеропортах.
Нагадаємо, британського туриста оштрафували на 1032 євро за те, що він взяв з собою у якості сувеніра пісок з пляжу острова Сардинія.