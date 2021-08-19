Туристы за сезон вывезли 6 тонн песка с пляжей Сардинии, несмотря на штрафы

Туристы в этом году вывезли с пляжей итальянского острова Сардиния не менее шести тонн песка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Группа активистов сообщила, что люди пытались вывезти с острова песок, ракушки и камни, несмотря на штрафы от 500 до 3000 евро.

"У большинства людей на самом деле нет мотивов. Возможно, чтобы вызвать зависть друзей и родственников, или пережить эмоции отпуска в своей гостиной, или даже украсить аквариум", - отмечают они.

Активисты также обнаружили, что коллекционеры торговали небольшими мешками песка в социальных сетях, и особенно ценится "труднодоступный" розовый песок острова Буделли. Посетителям запретили посещать розовый пляж Буделли с 1994 года, когда он стал частью национального парка.

Региональное правительство опубликовало видеозапись с просьбой: "Сардиния: уносите ее в своем сердце, но только в своем сердце".

О невозможности вывоза песка с острова туристов предупреждают и в местных аэропортах.

Напомним, британского туриста оштрафовали на 1032 евро за то, что он взял с собой в качестве сувенира песок с пляжа острова Сардиния.