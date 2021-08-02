Вступ Грузії до ЄС підтримують 83% грузинів, 77% - за членство в НАТО

Переважна більшість громадян Грузії підтримують членство своєї країни в Європейському союзі і НАТО.

Такими є результати опитування Міжнародного республіканського інституту, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, на запитання про підтримку членства Грузії у ЄС 83% опитаних заявили, що повністю або частково це підтримують.

На аналогічне питання щодо НАТО ствердно відповіли 77% грузинів.

При цьому більше половини опитаних (51%) не мають уявлення, коли їх країна може набути членства в НАТО, 22% вважають, що це станеться після 2025 року.

33% респондентів вважають, що Росія є головною перепоною на шляху Грузії у НАТО, тоді як 31% дотримується думки, що такою перешкодою є наявність окупованих територій.

Опитування проводилося між 15 і 30 червня 2021 року серед 1500 респондентів.