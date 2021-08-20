На під’їзді до аеропорту Кабула поранили громадянина Німеччини

Громадянин Німеччини отримав вогнепальне поранення на шляху до аеропорту Кабула для евакуації.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW, про це повідомила заступниця речника уряду Ульріке Деммер.

"Громадянин Німеччини, цивільна особа, отримав вогнепальне поранення на шляху до аеропорту Кабула. Йому надають медичну допомогу. Загрози для його життя немає, скоро він буде на борту", - розповіла вона.

Також з’явилась інформація про вбивство родича журналіста Deutshce Welle на заході Афганістану. Сам журналіст наразі працює у Німеччині. Повідомляється, що члени "Талібану" прийшли у дім його родичів, сподіваючись знайти там його, та застрелили одного з членів родини і поранили другого. Іншим пощастило врятуватись.

Гендиректор DW у зв’язку з цим закликав уряд Німеччини до активніших дій. "Убивство близького родича одного з наших редакторів - це трагедія, а це свідчить про безпосередню загрозу для всіх наших співробітників і їхніх родин в Афганістані… Вже очевидно, що "Талібан" цілеспрямовано розшукує журналістів, у Кабулі і в регіонах. У залишається все менше часу", - заявив він.

За інформацією редакції, "Талібан" приходив у домівки щонайменш трьох співробітників DW в Афганістані.

Низка німецьких ЗМІ та медійних організацій - DW, Федеральна асоціація видавців газет (BDZV), Die Zeit, Der Spiegel, Deutschlandradio, dpa, "Репортери без кордонів", stern, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, taz, RTL, n-tv, Arte - опублікували відкритого листа, закликаючи уряд Німеччини запустити екстрену візову програму для співробітників з Афганістану.

У НАТО повідомляють, що з часу переходу влади в Афганістану до "Талібану" з Кабула евакуювали понад 18 000 людей.