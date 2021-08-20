На подъезде к аэропорту Кабула ранили гражданина Германии

Гражданин Германии получил огнестрельное ранение на пути в аэропорт Кабула для эвакуации.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW, об этом сообщила заместитель спикера правительства Ульрике Деммер.

"Гражданин Германии, гражданское лицо, получил огнестрельное ранение на пути в аэропорт Кабула. Ему оказывают медицинскую помощь. Угрозы для его жизни нет, скоро он будет на борту", - рассказала она.

Также появилась информация об убийстве родственника журналиста Deutshce Welle на западе Афганистана. Сам журналист сейчас работает в Германии. Сообщается, что члены "Талибана" пришли в дом его родственников, надеясь найти там его, и застрелили одного из членов семьи и ранили второго. Другим повезло спастись.

Гендиректор DW в связи с этим призвал правительство Германии к более активным действиям. "Убийство близкого родственника одного из наших редакторов - это трагедия, и это свидетельствует о непосредственной угрозе для всех наших сотрудников и их семей в Афганистане ... Уже очевидно, что "Талибан" целенаправленно ищет журналистов, в Кабуле и в регионах. У нас остается все меньше времени", - заявил он.

По информации редакции, "Талибан" приходил в дома как минимум трех сотрудников DW в Афганистане.

Ряд немецких СМИ и медийных организаций - DW, Федеральная ассоциация издателей газет (BDZV), Die Zeit, Der Spiegel, Deutschlandradio, dpa, "Репортеры без границ", stern, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, taz, RTL, n-tv, Arte - опубликовали открытое письмо, призывая правительство Германии запустить экстренную визовую программу для коллег из Афганистана.

В НАТО сообщают, что с момента перехода власти в Афганистане к "Талибану" из Кабула эвакуировали более 18 000 человек.