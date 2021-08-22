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Меркель у Києві підтвердила готовність до нових санкцій проти РФ через "Північний потік-2"

Неділя, 22 серпня 2021, 14:48

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, що Берлін виступатиме за нові санкцій проти Роcії,  якщо та використовуватиме газопровід "Північний потік-2" як зброю.

Про це вона сказала на спільному брифінгу з Зеленським у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Меркель запевнила, що Берлін єдиний у своїй позиції з Вашингтоном щодо того, що газ не може бути використаний Росією як зброя. 

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За словами Меркель, Німеччина виступатиме за нові санкції проти Росії, якщо РФ використовуватиму потік як зброю. 

"Ми почуваємось відповідальними, тому що є великі занепокоєння, які я сприймаю серйозно… Тому ми чітко сказали, що ми будемо виступати в рамках ЄС за подальші санкції, якщо підтвердиться підозра, що трубопровід буде використаний як зброя", - заявила Меркель.

Вона зазначила, що новий уповноважений німецького уряду з питань транзиту газу опікуватиметься тим, щоб забезпечити гарантії безпеки для України в рамках переговорів про продовження транзиту. 

Крім того, Меркель підтвердила, що обговорювала в Москві продовження контракту на транзит газу територією України.

"Я говорила з президентом РФ про те, що ми хочемо якомога швидше укласти договір, який продовжить транзит газу після 2024 року. Ми будемо говорити про це з підприємцями, ми будемо говорити про це у Європі", - сказала вона.

Президент Зеленський зі свого боку наполіг, що Україна і далі розглядає цей проєкт виключно через призму безпеки і вважає його небезпечною геополітичною зброєю Кремля.

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Меркель Зеленський
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