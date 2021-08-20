Меркель обговорила з Путіним "Північний потік-2" і транзит газу через Україну після 2024 року

Канцлерка Німеччина Ангела Меркель на переговорах з президентм РФ Владіміром Путіним у Москві підняла питання продовження транзиту російського газу через Україну після 2024 року.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правда".

На пресконференції після зустрічі з Путіним Меркель сказала, що у розмові вона підняла тему "Північного потоку-2", і нещодавнє призначення уповноваженого німецького уряду з питань транзиту газу через Україну.

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"Ми говорили про документ, узгоджений Німеччиною і США, і ми з президентом обговорили те, що Георг Граф Вальдерзеє буде дуже досвідченим переговірником з транзиту газу через Україну після 2024 року. Таке його завдання. І ми несемо тут певну відповідальність, незважаючи на всі економічні чинники, які треба враховувати ", - сказала Меркель.

Путін зі свого боку сказав, що до завершення будівництва "Північного потоку-2" по морю залишилось прокласти 15 км труби. Але, за словами російського президента, РФ готова продовжити транзит газу через Україну після 2024 року попри запуск газопроводу.

Втім, підкреслив Путін, для цього Росія "повинна отримати відповідь у тому числі від наших європейських партнерів, скільки ж вони готові у нас закуповувати".

"Ми не можемо підписати транзитний контракт, якщо у нас немає контракту на поставку нашим споживачам у Європі. А з врахуванням "зеленого" порядку денного, який, по суті, вже втілюється в Європі, у нас стоїть питання: чи будуть у нас взагалі закуповувати газ і скільки? Це предмет для обговорення", - заявив президент РФ.

Як відомо, після візиту до Москви Ангела Меркель відвідає Україну.

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