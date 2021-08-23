Зеленський: саміт Кримської платформи розпочинає зворотний відлік звільнення Криму

Президент Володимир Зеленський заявив, що інавгураційний саміт Кримської платформи фактично розпочинає зворотний відлік часу до звільнення окупованого Криму.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Кримська платформа має стати центром прийняття і вироблення ключових міжнародних рішень щодо Криму. Від сьогодні ми фактично розпочинаємо зворотній відлік часу до звільнення нашої землі, українського півострова.

Цілком можливо, що 23 серпня 2021 року увійде в історію як день початку деокупації Автономної республіки Крим та міста Севастополя. Окупація півострова Крим почалась в Москві, деокупацію Криму точно ми розпочнемо в Києві", - сказав Зеленський.

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Він наголосив, що питання Криму не повинно зникнути з міжнародного порядку денного, тому Україна вже зараз пропонує зосередитись на практичній роботі та координації зусиль "з дуже конкретних питань".

"Серед них, перш за все, посилення санкцій, захист прав людини, подолання економічних та екологічних наслідків, забезпечення свободи навігації в Чорному та Азовському морях", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що для підтримки діяльності України створено офіс Кримської платформи, який на щоденній основі буде моніторити ситуацію з правами людини, збирати інформацію про військову активність на півострові, відслідковувати екологічну та економічну ситуації.

"Ми пропонуємо визначити ваших уповноважених представників, які будуть підтримувати зв'язок з офісом і підтримувати нашу роботу", - звернувся Зеленський до учасників саміту Кримської платформи.