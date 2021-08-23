Зеленский: саммит Крымской платформы начинает обратный отсчет до освобождения Крыма

Президент Владимир Зеленский заявил, что инаугурационный саммит Крымской платформы фактически начинает обратный отсчет времени до освобождения оккупированного Крыма.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Крымская платформа должна стать центром принятия и выработки ключевых международных решений по Крыму. С сегодняшнего дня мы фактически начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, украинского полуострова.

Вполне возможно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации Автономной республики Крым и города Севастополя. Оккупация полуострова Крым началась в Москве, деоккупацию Крыму точно мы начнем в Киеве", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня, поэтому Украина уже сейчас предлагает сосредоточиться на практической работе и координации усилий "по очень конкретным вопросам".

"Среди них, прежде всего, усиление санкций, защита прав человека, преодоление экономических и экологических последствий, обеспечение свободы навигации в Черном и Азовском морях", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что для поддержки деятельности Украины создан офис Крымской платформы, который на ежедневной основе будет мониторить ситуацию с правами человека, собирать информацию о военной активности на полуострове, отслеживать экологическую и экономическую ситуацию.

"Мы предлагаем определить ваших уполномоченных представителей, которые будут поддерживать связь с офисом и поддерживать нашу работу", - обратился Зеленский к участникам саммита Крымской платформы.