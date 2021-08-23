Прем'єр Словаччини: будемо допомагати відновлювати територіальну цілісність України

Словаччина допомагатиме Україні у відновленні територіальної цілісності та підтримуватиме санкції проти РФ, поки триватиме анексія Криму.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер під час виступу на Кримській платформі.

"Понад 7 років тому Росія порушила міжнародне законодавство, незаконно анексувавши частину території України. І з плинністю часу значення цього не змінилося, як і не змінилася потреба в тому, щоб міжнародна спільнота більше звертала увагу на Крим. Словаччина вітає створення Кримської платформи і безумовно стане її партнером", - сказав Гегер.

Він заявив, що ситуація з Кримом, а також із Донбасом віддзеркалює ті виклики, з якими стикається Європа.

"Йдеться не тільки про збройні аспекти, але і про гібридні спроби підірвати нашу єдність. Тому ми сьогодні говоримо Україні – ви не одні, ми будемо допомагати вам відновити вашу територіальну цілісність", - сказав Гегер.

Прем’єр наголосив, що його країна ніколи не визнає окупацію Криму.

"Крим – це Україна. І це має бути не просто слоганом. Це має бути програмою дій для міжнародних партнерів. Верховенство сили не може бути вищим за верховенство закону. Сила це не аргумент і не ознака правоти. Це не значить, що кордони можна перемальовувати силою. Ми не визнаємо анексію і Україна має нашу повну підтримку і санкції проти РФ триватимуть, доки триватиме ця окупація", - додав Гегер.

Нагадаємо, голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз продовжить свою політику невизнання незаконної анексії Криму, і закликав Росію зупинити насильницьку інтеграцію півострова у свої кордони.