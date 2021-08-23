Премьер Словакии: будем помогать восстанавливать территориальную целостность Украины

Словакия будет помогать Украине в восстановлении территориальной целостности и поддерживать санкции против РФ, пока будет продолжаться аннексия Крыма.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер во время выступления на Крымской платформе.

"Более 7 лет назад Россия нарушила международное законодательство, незаконно аннексировав часть территории Украины. И с течением времени значение этого не изменилось, как не изменилась потребность в том, чтобы международное сообщество больше обращала внимание на Крым. Словакия приветствует создание Крымской платформы и безусловно станет ее партнером", - сказал Хегер.

Он заявил, что ситуация с Крымом, а также с Донбассом отражает те вызовы, с которыми сталкивается Европа.

"Речь идет не только о вооруженных аспектах, но и о гибридных попытки подорвать наше единство. Поэтому мы сегодня говорим Украине - вы не одни, мы будем помогать вам восстановить вашу территориальную целостность", - сказал Хегер.

Премьер подчеркнул, что его страна никогда не признает оккупацию Крыма.

"Крым - это Украина. И это должно быть не просто слоганом. Это должно быть программой действий для международных партнеров. Верховенство силы не может быть выше верховенство закона. Сила это не аргумент и не признак правоты. Это не значит, что границы можно перерисовывать силой. Мы не признаем аннексию и Украина имеет нашу полную поддержку и санкции против РФ будут продолжаться, пока будет продолжаться эта оккупация ", - добавил Хегер.