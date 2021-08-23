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Глава МЗС Туреччини: є єдиний спосіб деокупації Криму

Понеділок, 23 серпня 2021, 13:52

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу єдиним можливим способом деокупації Криму називає дипломатичний шлях.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Чавушоглу сказав під час виступу на саміті Кримської платформи в понеділок.

"За теперішніх обставин немає простого рішення для розв’язання цієї проблеми. На жаль, міжнародна система, включно з механізмом ООН, не є добре розроблена для цього", - сказав Чавушоглу.

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Втім, за його словами, "мирне вирішення шляхом дипломатії є єдиним шляхом".

"Це вимагає ефективної координації. Цей саміт відзначає важливий старт нашої координації, щоб досягнути мирного та довготривалого рішення. Крим – це Україна", - констатував міністр.

Він окремо наголосив, що підтримка Туреччиною територіальної цілісності України залишається міцною, і голос Анкари "сильно звучить серед інших голосів проти такого відвертого порушення міжнародного права".

Нагадаємо, напередодні саміту Кримської платформи президент Володимир Зеленський попросив президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана посприяти у звільненні понад 100 кримських татар, які незаконно утримуються Російською Федерацією.

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Туреччина Кримська платформа
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