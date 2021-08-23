Зеленський обговорив з Ердоганом Крим і звільнення утримуваних РФ кримських татар

Президент України Володимир Зеленський попросив президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана посприяти у звільненні понад 100 кримських татар, які незаконно утримуються Російською Федерацією.

Про це йшлося у телефонній розмові Зеленського з Ердоганом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Президент України окремо звернувся до лідера Туреччини з проханням надати сприяння у звільненні понад 100 кримських татар, яких незаконно утримує Російська Федерація", - сказано у повідомленні пресслужби.

У розмові йшлося також про саміт Кримської платформи, на якому Туреччину представить глава МЗС, зазначили в ОП.

За даними пресслужби президента України, Ердоган висловив переконання, що "Кримська платформа стане дієвим інструментом у справі звільнення незаконно окупованого Криму", і окремо наголосив, що позиція Турецької республіки щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах та невизнання незаконної анексії Криму залишається незмінною.

"Дякуємо за вашу солідарність з українським народом та таку чітку й послідовну позицію. Вона вкрай важлива для нас. Особливо сьогодні, напередодні запуску Кримської платформи", - зазначив Володимир Зеленський.

В офісі турецького президента повідомили, що Ердоган висловив привітання із 30-річчям Незалежності України, сказавши, що обидві країни будуть продовжувати розвивати своє стратегічне співробітництво у всіх сферах, від безпеки до оборонної промисловості, від туризму до торгівлі.

Нагадаємо, в установчому саміті Кримської платформи візьмуть участь всі 30 країн-членів НАТО.

Читайте детальніше у статті: Кримська платформа: як вона працюватиме та яких результатів варто чекати