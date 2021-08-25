Британія анонсувала створення фонду на 35 млн фунтів для допомоги Україні у протидії впливу РФ

Глава МЗС Великої Британії у справах європейського сусідства Венді Мортон оголосила про створення нового Фонду "Партнерство за сильну Україну", який покликаний допомогти пом'якшити дестабілізуючий вплив Росії у південних і східних регіонах України.

Про це повідомило британське посольство в Україні, пише "Європейська правда".

Фонд "Партнерство за сильну Україну", до якого долучаться Велика Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США, розпочне свою роботу до грудня 2021 року і має на меті залучити до £35 млн від донорів протягом трьох років.

Фінансування буде спрямовано на ініціативи, які сприяють зміцненню спроможності регіонів, що потерпають від конфлікту, наприклад, забезпечення технічних консультацій владі або надання грантових інвестиції, які створюють економічні можливості й поліпшують доступ до державних послуг для мешканців південної та східної України.

Це має призвести до підвищення якості державних послуг, збільшення доходів домогосподарств і посилення зв’язків між громадами, розділеними конфліктом.