Британия анонсировала фонд на 35 млн фунтов для помощи Украине в противодействии влиянию РФ

Глава МИД Великобритании по делам европейского соседства Венди Мортон объявила о создании нового фонда "Партнерство за сильную Украину", который призван помочь смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины.

Об этом сообщило британское посольство в Украине, пишет "Европейская правда".

Фонд "Партнерство за сильную Украину", к которому присоединятся Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США, начнет свою работу в декабре 2021 года, и его цель - привлечь до 35 млн фунтов от доноров в течение трех лет.

Финансирование будет направлено на инициативы, которые способствуют укреплению способности регионов, страдающих от конфликта, например, обеспечение технических консультаций власти или предоставление грантовых инвестиций, которые создают экономические возможности и улучшают доступ к государственным услугам для жителей южной и восточной Украины.

Это должно привести к повышению качества государственных услуг, увеличению доходов домохозяйств и усилению связей между общинами, разделенными конфликтом.