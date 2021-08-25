Швеція посилила військову присутність в Балтійському морі через активність РФ

Через збільшення військової активності Росії у південно-східній частині Балтійського моря Швеція розмістила додаткових військових на острові Готланд і посилила морську розвідку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал SVT.

"Ми розширили морське спостереження в Балтійському морі та військову присутність на острові", - сказав Томас Енгшаммар, представник розміщеного на Готланді полку.

Що роблять росіяни, Енгшаммар не зміг відповісти. Однак він підтвердив, що військові підвищили свою готовність внаслідок російської діяльності.

"Деякі частини того, що робить Росія, були вже відомі. Але є і дещо нове", - зазначив він.

Тому збройні сили передали на острів як армійські частини, так і військово-морські сили.

"Ми патрулюємо і показуємо, що ми тут. Ми не говоримо про те, наскільки великий полк", - сказав Енгшаммар.

"Але оцінка загрози для Швеції незмінна. Ризик збройного нападу низький. Однак, якщо поглянути на це з більш далекої перспективи, то операції з боку Росії зростають, і ми за цим стежимо", - додав він.

Як відомо, Росія планує навчання під назвою "Запад-21".

Наступного тижня шведські військові проведуть на острові Готланд раніше заплановані навчання.