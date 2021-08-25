Швеция усилила военное присутствие в Балтийском море из-за активности РФ

Из-за увеличения военной активности России в юго-восточной части Балтийского моря Швеция разместила дополнительных военных на острове Готланд и усилила морскую разведку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал SVT.

"Мы расширили морское наблюдение в Балтийском море и военное присутствие на острове", - сказал Томас Энгшаммар, представитель размещенного на Готланде полка.

Что делают россияне, Энгшаммар не смог ответить. Однако он подтвердил, что военные повысили свою готовность в результате российской деятельности.

"Некоторые части того, что делает Россия, были уже известны. Но есть и кое-что новое", - отметил он.

Поэтому вооруженные силы перевели на остров как армейские части, так и военно-морские силы.

"Мы патрулируем и показываем, что мы здесь. Мы не говорим о том, насколько велики наши силы", - сказал Энгшаммар.

"Но оценка угрозы для Швеции неизменна. Риск вооруженного нападения низкий. Однако, если взглянуть на это с более далекой перспективы, то операции со стороны России растут, и мы за этим следим", - добавил он.

Как известно, Россия планирует учения под названием "Запад-21".

На следующей неделе шведские военные проведут на острове Готланд ранее запланированные учения.