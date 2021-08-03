В Іспанії погодили спірний план з розширення аеропорту Барселони

Уряди Іспанії та Каталонії погодили спірний план розширення аеропорту Барселони, який збільшить кількість пасажирів з 55 до 70 мільйонів на рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Guardian.

План на 1,7 млрд євро, фінансований іспанською адміністрацією аеропортів, зіткнувся з опозицією міської ради Барселони. Його має затвердити Європейська комісія, яка вже засудила попереднє розширення, яке проводилося на заповідних водно-болотних угіддях дельти річки Льобрегат.

Міська рада Барселони раніше засудила цю пропозицію як "вакханалію секторів, що застрягли в минулому".

Оголошуючи про угоду, міністр транспорту Іспанії Ракель Санчес заявила, що розширення відбуватиметься з "максимальною повагою до навколишнього середовища" та сприятиме "сталому та якісному туризму". Очікується, що роботи будуть завершені до 2030 року.

Тим часом влада Барселони хоче, щоб усі поїздки тривалістю менше 2,5 годин здійснювалися поїздом.

Значна частина дельти Льобрегат охороняється за схемою Європейського Союзу Nature Network 2000.

Олена Мейорал, керівник відділу планування аеропортів компанії Aena, у письмовій відповіді заявила, що міжнародні організації авіаперевезень очікують, що "відновлення трафіку до рівнів перед пандемією відбудеться між 2025 і 2026 роками, коли розпочнуться роботи з розширення".

Критики зазначають, що, окрім впливу запропонованого розширення на навколишнє середовище, у Каталонії вже є три аеропорти з недостатнім використанням у Жироні, Реусі та Ллейді.