В Испании согласовали спорный план по расширению аэропорта Барселоны

Правительства Испании и Каталонии согласовали спорный план расширения аэропорта Барселоны, который увеличит количество пассажиров с 55 до 70 млн в год.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

План на 1,7 млрд евро, финансируемый испанской администрацией аэропортов, столкнулся с оппозицией городского совета Барселоны. Его должно утвердить Европейская комиссия, которая уже осудила предварительное расширение, которое проводилось на заповедных водно-болотных угодьях дельты реки Льобрегат.

Городской совет Барселоны ранее осудила это предложение как "вакханалию секторов, застряли в прошлом".

Объявляя о сделке, министр транспорта Испании Ракель Санчес заявила, что расширение будет происходить с "максимальным уважением к окружающей среде" и будет способствовать "устойчивому и качественном туризма". Ожидается, что работы будут завершены к 2030 году.

Между тем власти Барселоны хочет, чтобы все поездки продолжительностью менее 2,5 часов осуществлялись поездом.

Значительная часть дельты Льобрегат охраняется по схеме Европейского Союза Nature Network 2000.

Елена Мейорал, руководитель отдела планирования аэропортов компании Aena, в письменном ответе заявила, что международные организации авиаперевозок ожидают, что "восстановление трафика до уровней перед пандемией состоится между 2025 и 2026 годами, когда начнутся работы по расширению".

Критики отмечают, что, кроме влияния предложенного расширения на окружающую среду, в Каталонии уже есть три аэропорта с недостаточным использованием в Жироне, Реусе и Ллейде.