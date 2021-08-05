Прем'єрка Литви відповіла на критику обмежень для нещеплених: "чи краще закрити всю країну?"

Прем’єрка Литви відповіла на громадське обурення з приводу намірів уряду вимагати "паспорт здоров'я" для доступу до низки послуг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Ми повинні поставити собі запитання: чи держава повинна знову закрити все життя країни, закрити більшість закладів і накладати обмеження на тих, хто вже зробив свій внесок у загальний захист? Це рік тому не було вибору, але тепер є вакцина, доступна кожному - чотири вакцини на вибір. Але багато людей чомусь відкладають своє рішення", - заявила Інгріда Шимоніте.

Вона додала, що перед початком дії нових правил буде 5-тижневий перехідний період - щоб ті, хто відкладав щеплення, могли вакцинуватися.

Наступного понеділка уряд буде приймати фінальне рішення про те, щоб обмежити доступ до низки закладів без "паспорта можливостей" - документа, що посвідчує щеплення від коронавірусу, негативний тест або перенесену хворобу.

Згідно з пропозиціями, без нього неможливо буде відвідувати ніякі ресторани та бари, у тому числі літні майданчики, відвідувати театри й кіно, заселятися в готелі та відвідувати масові заходи.

З 13 вересня пропонується перейти до нового етапу - без такої довідки перестануть впускати у великі магазини та магазини з несуттєвими товарами (крім продуктових, зоомагазинів, аптек, оптик), у перукарні й подібні заклади та громадський транспорт. Здавати регулярні ПЛР-тести надалі ймовірно доведеться за власний рахунок.

В останні два дні приріст заражень коронавірусом у Литві перевищив 500 вперше з травня.

За даними органів охорони здоров’я, штам "Дельта" поступово витіснив інші і складає вже 95% досліджених випадків.