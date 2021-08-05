Німецьких "Зелених" розкритикували за фото, з якого вирізали чоловіків

Партію "Зелених" у Німеччині розкритикували в соціальних мережах за те, що вона опублікувала в Twitter фотографію своїх кандидатів на виборах, з якої вирізали всіх чоловіків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Die Welt.

Місцеве відділення партії в берлінському районі Мітте розмістило в середу в Twitter фото з кандидатками-жінками з підписом, який висміює фотографії конкуруючого правоцентристського блоку ХДС/ХСС. "У той час, як на групових фото Союзу знову скупчуються старі чоловіки…", - йшлося у підписі до публікації. Серед жінок на фото – кандидатка у канцлери від "Зелених" Анналена Бербок.

Пізніше з'ясувалося, що фото було обрізане таким чином, що троє чоловіків-кандидатів були вирізані з нього, аби залишились тільки шість жінок.

"Зелені" називають себе феміністичною партією і дотримуються правила, згідно з яким жінки повинні бути на першому місці у виборчих списках.

На додачу троє чоловіків-кандидатів, яких вирізали з фото, є представниками нацменшин. "Зелені" у своїй виборчій програмі обіцяють створити міністерство імміграції та ввести квоту для мігрантів у владі.

Тайлан Курт, один з кандидатів-чоловіків, вирізаних з фотографії, відкинув критику на адресу своєї партії.

"Я чоловік, і саме тому я хочу, щоб в майбутньому Німеччиною і надалі керувала жінка. Тому що Бербок краща за двох інших хлопців (кандидатів від блоку Меркель та соціал-демократів. – Ред.) і тому що має бути природно, що половина влади належить жінкам", - заявив він.

Після критики в Twitter "Зелені" обмежили функцію коментарів. Вони заявляють, що "цей твіт був покликаний підкреслити, як вчора ці люди стояли поруч один з одним". "За цим справді було приємно спостерігати. З редагуванням їх краще розпізнати. Нікого не хотіли ховати. Твіт просто не про тих, хто їх оточує", - написала партія.