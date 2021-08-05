Немецких "зеленых" раскритиковали за фото, с которого вырезали мужчин

Партию "Зеленых" в Германии раскритиковали в социальных сетях за то, что она опубликовала в Twitter фотографию своих кандидатов на выборах, с которой вырезали всех мужчин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Die Welt.

Местное отделение партии в берлинском районе Митте разместило в среду в Twitter фото с кандидатками-женщинами с подписью, которая высмеивает фотографии конкурирующего правоцентристского блока ХДС/ХСС. "В то время как на групповых фото Союза вновь скапливаются старики..." - говорилось в подписи к публикации. Среди женщин на фото - кандидат в канцлеры от "Зеленых" Анналена Бербок.

Позже выяснилось, что фото было обрезано таким образом, что трое мужчин-кандидатов были вырезаны, чтобы остались только шесть женщин.

"Зеленые" называют себя феминистической партией и придерживаются правила, согласно которым женщины должны быть на первом месте в избирательных списках.

Трое мужчин-кандидатов, которых вырезали из фото, являются представителями нацменьшинств. "Зеленые" в своей избирательной программе обещают создать министерство иммиграции и ввести квоту для мигрантов во власти.

Тайлан Курт, один из кандидатов-мужчин, вырезанных с фотографии, отверг критику в адрес своей партии.

"Я мужчина, и именно поэтому я хочу, чтобы в будущем Германией и в дальнейшем руководила женщина. Потому что Бербок лучше двух других ребят (кандидатов от блока Меркель и социал-демократов. - Ред.) И потому, что должно быть естественно, что половина власти принадлежит женщинам", - заявил он.

После критики в Twitter "Зеленые" ограничили функцию комментариев. Они заявляют, что "этот твит был призван подчеркнуть, как вчера эти люди стояли рядом друг с другом". "За этим действительно было приятно наблюдать. С редактированием их лучше распознать. Никого не хотели прятать. Твит просто не о тех, кто их окружает", - написала партия.