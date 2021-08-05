У Братиславі антивакцинатори спробували заблокувати дороги, втрутились силовики

У Братиславі в четвер проходило кілька акцій антивакцинаторів, які на знак протесту намагалися заблокувати дороги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Колона автомобілів з логотипом опозиційної Народної партії "Наша Словаччина" Мар'яна Котлеби намагалася перекрити рух на Паннонській дорозі.

Сам Котлеба намагався не допустити проїзду транспортних засобів власним тілом. Однак у справу втрутилася поліція та відновила рух транспорту.

Ще одна частина протесту проходила перед Президентським палацом, а інша на площі Свободи перед офісом уряду. У Братиславі з самого ранку йшов дощ, і на обох площах було лише кілька сотень людей.

Мер Братислави Матуш Валло закликав поліцію забезпечити порядок у місті. Він сприймає ці протести не як вираження думки, а як спробу озлобити людей у ​​столиці.

"Більшість жителів Братислави погодилися з третьою хвилею відповідальної поведінки, дотримуючись рекомендацій наукових авторитетів та дотримуючись правил безпеки та гігієни. Вони заслуговують на повагу до себе", - сказав Валло.

У столиці Словаччини понад 58 відсотків населення отримали першу дозу вакцини від COVID, а понад 54 відсотки отримали другу дозу.