В Братиславе антивакцинаторы попытались заблокировать дороги, вмешались силовики

В Братиславе в четверг проходило несколько акций антивакцинаторов, которые в знак протеста пытались заблокировать дороги.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Колонна автомобилей с логотипом оппозиционной Народной партии "Наша Словакия" Марьяна Котлебы пыталась перекрыть движение на Паннонской дороге.

Сам Котлеба пытался не допустить проезда транспортных средств собственным телом. Однако в дело вмешалась полиция и восстановила движение транспорта.

Еще одна часть протеста проходила перед Президентским дворцом, а другая - на площади Свободы перед офисом правительства. В Братиславе с самого утра шел дождь, и на обеих площадях было всего несколько сотен человек.

Мэр Братиславы Матуш Валло призвал полицию обеспечить порядок в городе. Он воспринимает эти протесты не как выражение мнения, а как попытку ожесточить людей в столице.

"Большинство жителей Братиславы согласились с третьей волной ответственного поведения, следуя рекомендациям научных авторитетов и соблюдая правила безопасности и гигиены. Они заслуживают уважения к себе", - сказал Валло.

В столице Словакии более 58 процентов населения получили первую дозу вакцины от COVID, а более 54 процентов - вторую дозу.