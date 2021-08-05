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На польсько-білоруському кордоні затримали найбільшу в історії групу мігрантів

Четвер, 5 серпня 2021, 18:52

Польські прикордонники і поліціянти затримали понад 60 мігрантів здебільшого з Близького Сходу, які нелегально потрапили до Польщі з Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Зазначається, що це найбільша група іноземців, яку протягом дня затримували прикордонники на кордоні з Білоруссю.

Мігрантів затримали в околицях Кринок, Судзялува та Кузниці. Серед затриманих було 50 громадян Іраку, 11 іранців та один камерунець. В основному це чоловіки, але також 8 жінок та 13 дітей.

Усі затримані будуть поміщені в центри під охороною.

Цього року 450 осіб незаконно потрапили до Польщі з Білорусі.

Багато іммігрантів намагаються потрапити до Литви. Минулої доби там було затримано 9 іноземців - найменше протягом багатьох тижнів. Однак, як додають литовські служби, до Білорусі повернули понад 300 осіб.

В останні дні Вільнюс посилив процедури охорони кордону. Цього року понад 4 тисячі осіб незаконно потрапили до Литви. Це в 50 разів більше, ніж торік.

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Польща Білорусь мігранти
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