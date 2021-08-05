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На польско-белорусской границе задержали крупнейшую в истории группу мигрантов

Четверг, 5 августа 2021, 18:52

Польские пограничники и полицейские задержали более 60 мигрантов в основном с Ближнего Востока, которые нелегально попали в Польшу из Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Отмечается, что это самая большая группа иностранцев, которую в течение дня задерживали пограничники на границе с Беларусью.

Мигрантов задержали в окрестностях Крынок, Судзялува и Кузницы. Среди задержанных было 50 граждан Ирака, 11 иранцев и один камерунец. В основном это мужчины, но также 8 женщин и 13 детей.

Все задержанные будут помещены в центры под охраной.

В этом году 450 человек незаконно попали в Польшу из Беларуси.

Многие иммигранты пытаются попасть в Литву. За прошедшие сутки там были задержаны 9 иностранцев - меньше всего за  многие недели. Однако, как добавляют литовские службы, в Беларусь вернули более 300 человек.

В последние дни Вильнюс усилил процедуры охраны границы. В этом году более 4000 человек незаконно попали в Литву. Это в 50 раз больше, чем в прошлом году.

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Польша Беларусь мигранты
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