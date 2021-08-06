В Грузії не бачать підстав для відновлення дипломатичних відносин з Росією

Глава правлячої партії Грузії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що сьогодні не бачать можливості для початку обговорення питання про відновлення дипломатичних відносин з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Интерфакс".

"У нас є дуже чітко визначена політика з цього питання. Є червоні лінії, які пов'язані з деокупацією, з нашою західною інтеграцією. В рамках цих червоних ліній, звичайно ж, все можливо, в цілому обговорення. Це означає, що червоні лінії не будуть порушені, інше, подивимося, про що мова", - сказав Кобахідзе журналістам.

Так політик прокоментував заяву МЗС РФ про те, що Москва готова до відновлення двосторонніх відносин з Тбілісі тією мірою, якою готова грузинська сторона.

Кобахідзе виключив на цьому етапі можливість відновлення дипломатичних відносин з Росією.

"Виходячи з того, що існують червоні лінії, не може бути мови про жодні дипломатичні відносини, але що стосується торгово-економічних, гуманітарних питань, з цього приводу завжди була певна дискусія і ця дискусія може бути продовжена", - сказав він.

Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією в 2008 році після війни в Південній Осетії і визнання Москвою незалежності Абхазії і Південної Осетії.

У країн немає диппредставництв на територіях одна одної, відносини підтримуються через секції інтересів при посольствах Швейцарії в Москві і Тбілісі.

7 серпня 2008 року бойові підрозділи російської армії перешли Рокський тунель і, таким чином, вдерлися на територію Грузії. В Тбілісі наполягають, що війна розпочалася 7, а не 8 серпня. Це має вирішальне значення, і про це ЄвроПравда розповіла в окремому матеріалі.