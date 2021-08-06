В Грузии не видят оснований для восстановления дипломатических отношений с Россией

Глава правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что сегодня не видят возможности для начала обсуждения вопроса о восстановлении дипломатических отношений с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс".

"У нас есть очень четко определенная политика по этому вопросу. Есть красные линии, которые связаны с деоккупацией, с нашей западной интеграцией. В рамках этих красных линий, конечно же, все возможно, в целом обсуждение. Это означает, что красные линии не будут нарушены, остальное, посмотрим, о чем речь", - сказал Кобахидзе журналистам.

Так политик прокомментировал заявление МИД РФ о том, что Москва готова к восстановлению двусторонних отношений с Тбилиси при условии, что готова грузинская сторона.

Кобахидзе исключил на данном этапе возможность восстановления дипломатических отношений с Россией.

"Исходя из того, что существуют красные линии, не может быть и речи о каких-то дипломатических отношениях, но что касается торгово-экономических, гуманитарных вопросов, по этому поводу всегда была определенная дискуссия и эта дискуссия может быть продолжена", - сказал он.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

У стран нет диппредставительств на территориях друг друга, отношения поддерживаются через секции интересов при посольствах Швейцарии в Москве и Тбилиси.

7 августа 2008 года боевые подразделения российской армии перешли Рокский тоннель и, таким образом, ворвались на территорию Грузии. В Тбилиси настаивают, что война началась 7, а не 8 августа. Это имеет решающее значение, и об этом ЕвроПравда рассказала в отдельном материале.