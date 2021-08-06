Сильні зливи спричинили підтоплення в Польщі

Сильні зливи у Малопольському воєводстві призвели до низки підтоплень, зокрема у Кракові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Лише за ніч з четверга на п’ятницю працівники надзвичайних служб більше двох тисяч разів прибули на виклик.

У Малопольському воєводстві було затоплено понад 700 будівель та понад 100 ділянок доріг та вулиць.

У Жешуві та околицях Білгорая утворилися смерчі.

На півдні Польщі зростає рівень води у річках. Річка Вісла на кордоні Сілезії та Малопольщі має глибину вже 6 метрів. До рівня надзвичайного стану їй не вистачає 30 сантиметрів. В цілому по всій Малопольщі тривожні показники перевищені на 3 річках.

Сповіщення про повінь оголосили у 5 муніципалітетах.

У Кракові та Краківському повіті пожежники отримали понад тисячу повідомлень, пов’язаних із сильною кількістю опадів. Затоплені не тільки дороги, майно, двори, а й будинки, квартири та підземні гаражі.

Повідомляється, що на ранок дощ послабився і рівень води у річці Серафі почав стабілізуватися.

Підтоплення зафіксували і в Мазовецькому воєводстві, зокрема у Варшаві.

Очікується, що сильні дощі на значній території Польщі триватимуть до 15.00 п’ятниці.