Сильные ливни вызвали подтопления в Польше

Сильные ливни в Малопольском воеводстве привели к ряду подтоплений, в частности в Кракове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Только за ночь с четверга на пятницу работники чрезвычайных служб более двух тысяч раз прибывали на вызов.

В Малопольском воеводстве было затоплено более 700 зданий и более 100 участков дорог и улиц.

В Жешуве и окрестностях Билгорая образовались смерчи.

На юге Польши растет уровень воды в реках. Река Висла на границе Силезии и Малой имеет глубину уже 6 метров. До уровня чрезвычайного положения ей не хватает 30 сантиметров. В целом по всей Малой тревожные показатели превышены на 3 реках.

Оповещение о наводнении объявили в 5 муниципалитетах.

В Кракове и Краковском уезде пожарные получили более тысячи сообщений, связанных с сильной количеством осадков. Затоплены не только дороги, имущество, дворы, но и дома, квартиры и подземные гаражи.

Сообщается, что на утро дождь ослаб и уровень воды в реке Серафе начал стабилизироваться.

Подтопление зафиксировали и в Мазовецком воеводстве, в частности в Варшаве.

Ожидается, что сильные дожди на значительной территории Польши продлятся до 15.00 пятницы.