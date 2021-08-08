У Туреччині зросла кількість жертв ДТП з автобусом

В результаті аварії автобуса на заході Туреччини загинули 15 людей, 17 були поранені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Пасажирський автобус, що належав компанії Efe Tur, їхав за маршрутом Зонгулдак-Ізмір в напрямку району району Едреміт, коли вийшов з-під контролю водія та перекинувся.

11 людей загинули на місці аварії. 4 поранених, яких доставили до лікарні, не вдалося врятувати, незважаючи на зусилля медиків.

17 бригад швидкої допомоги доставили 17 поранених до 5 різних лікарень міста. Трьох постраждалих вже виписали.

Розслідування ДТП триває.