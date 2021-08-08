Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Греція шостий день бореться з руйнівними лісовими пожежами

У Туреччині в ДТП з автобусом загинули 14 людей

ЄС пояснив, за яких умов зніме санкції з Білорусі

Понад 200 тисяч людей протестували проти COVID-паспортів у Франції






У Туреччині зросла кількість жертв ДТП з автобусом

Неділя, 8 серпня 2021, 16:18

В результаті аварії автобуса на заході Туреччини загинули 15 людей, 17 були поранені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Пасажирський автобус, що належав компанії Efe Tur, їхав за маршрутом Зонгулдак-Ізмір в напрямку району району Едреміт, коли вийшов з-під контролю водія та перекинувся.

11 людей загинули на місці аварії. 4 поранених, яких доставили до лікарні, не вдалося врятувати, незважаючи на зусилля медиків.

17 бригад швидкої допомоги доставили 17 поранених до 5 різних лікарень міста. Трьох постраждалих вже виписали.

Розслідування ДТП триває.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина
powered by lun.ua