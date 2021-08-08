В Турции возросло число жертв ДТП с автобусом

В результате аварии автобуса на западе Турции погибли 15 человек, 17 были ранены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Пассажирский автобус, принадлежавший компании Efe Tur, ехал по маршруту Зонгулдак-Измир в направлении района района Эдремит, когда вышел из-под контроля водителя и перевернулся.

11 человек погибли на месте аварии. 4 раненых, которых доставили в больницу, не удалось спасти, несмотря на усилия медиков.

17 бригад скорой помощи доставили 17 раненых в 5 разных больниц города. Троих пострадавших уже выписали.

Расследование ДТП продолжается.