Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Греция шестой день борется с разрушительными лесными пожарами

В Турции в ДТП с автобусом погибли 14 человек

ЕС объяснил, при каких условиях снимет санкции с Беларуси

Более 200 000 человек протестовали против COVID-паспортов во Франции






В Турции возросло число жертв ДТП с автобусом

Воскресенье, 8 августа 2021, 16:18

В результате аварии автобуса на западе Турции погибли 15 человек, 17 были ранены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Пассажирский автобус, принадлежавший компании Efe Tur, ехал по маршруту Зонгулдак-Измир в направлении района района Эдремит, когда вышел из-под контроля водителя и перевернулся.

11 человек погибли на месте аварии. 4 раненых, которых доставили в больницу, не удалось спасти, несмотря на усилия медиков.

17 бригад скорой помощи доставили 17 раненых в 5 разных больниц города. Троих пострадавших уже выписали.

Расследование ДТП продолжается.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Турция
powered by lun.ua