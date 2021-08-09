В Італії готують посилені правила для електросамокатів

Італійський парламент працює над регулюванням використання електросамокатів, які, за словами депутатів, принесли хаос на вулиці міста, з небезпечної їздою і недбалим паркуванням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Депутати запропонували обмеження: 30 км на годину на міських дорогах, 19 км на годину на велосипедних доріжках і 6 км на годину в пішохідних зонах, разом з обов'язковим страхуванням, шоломами і куртками зі світловідбивачами. Також розглядається заборона на їзду після настання темряви.

Минулого року сталося 564 ДТП і одна смерть, а з січня чотири людини загинули через електросамокати.

Плата за проїзд частково відображає популярність електросамокатів, принаймні, 140 000 з яких знаходяться на вулицях.

Минулого року електросамокати орендували 7,4 мільйона осіб, середня тривалість поїздки склала 12 хвилин, а середній шлях - 1,8 км.

Нагадаємо, у Парижі мерія погрожує сервісам прокату електросамокатів не продовжувати контракти, якщо вони не погодяться встановити фіксоване обмеження швидкості на самокатах та не посилять контроль за паркуванням.

Раніше у Стокгольмі пригрозили штрафами проти операторів сервісів прокату за кожен кинутий посеред вулиці електросамокат, тому що недбале ставлення їхніх клієнтів перетворилося на системну проблему.