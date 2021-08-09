В Италии готовят ужесточенные правила для электросамокатов

Итальянский парламент работает над регулированием использования электросамокатов, которые, по словам депутатов, принесли хаос на улицы города, с опасной ездой и небрежной парковкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Депутаты предложили ограничения: 30 км в час на городских дорогах, 19 км в час на велосипедных дорожках и 6 км в час в пешеходных зонах, вместе с обязательной страховкой, шлемами и куртками с отражателями. Также рассматривается запрет на езду после наступления темноты.

В прошлом году произошло 564 ДТП и одна смерть, а с января четыре человека погибли из-за электросамокатов.

Плата за проезд частично отражает популярность электросамокатов, по крайней мере, 140 000 из которых находятся в пути.

В прошлом году электросамокаты арендовали 7,4 миллиона человек, средняя продолжительность поездки составила 12 минут, а средний путь 1,8 км.

Напомним, в Париже мэрия угрожает сервисам проката электросамокатов не продлевать контракты, если они не согласятся установить фиксированное ограничение скорости на самокатах и не усилят контроль за парковкой.

Ранее в Стокгольме пригрозили штрафами против операторов сервисов проката за каждый брошенный посреди улицы электросамокат, потому что небрежное отношение клиентов к правилам парковки превратилось в системную проблему.