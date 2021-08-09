Меркель и Зеленский проведут переговоры в Киеве 22 августа

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев 22 августа на встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net.

По словам Подоляка, сейчас визит готовится на рабочем уровне. Меркель и Зеленский будут обсуждать переговоры на Донбассе, а также вопросы газовой сферы.

"22 августа действительно состоится визит Ангелы Меркель в Украину, это уже подтверждено немецкой стороной. Сейчас визит готовится на рабочем уровне. У нас нет сомнений, что он будет весьма содержательным. Тематическое наполнение визита вполне прозрачно. Это и вопросы, касающиеся переговоров о мире на Донбассе, и вопросы, касающиеся безопасности в широком смысле, в том числе и в газовой сфере ", - сказал он.

Очевидно, одной из главных тем переговоров будет газопровод "Северный поток-2", строительство которого завершается в Балтийском море.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

На днях глава Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет пригрозил России санкциями в случае использования проекту против Украины.

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