У Грузії вперше проведуть навчання Maple Arch, будуть військові і з України
Понеділок, 9 серпня 2021, 17:04
Грузія вперше прийматиме багатонаціональні військові навчання Maple Arch-2021 за участю загалом шести країн.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости Грузия", про це повідомили в Міністерстві оборони Грузії.
Навчання відбудуться у листопаді і триватимуть два тижні. В маневрах візьмуть участь військові з Грузії, Канади, Литви, України, Польщі й Туреччини.
Навчання організовує Міноборони Канади, а керувати ними буде Східне командування МВС Сил оборони Грузії.
Maple Arch – щорічні багатонаціональні навчання, що проводяться почергово у різних країнах. Грузія вперше взяла в них участь у 2018 році.
Україна приймала Maple Arch-2019.
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