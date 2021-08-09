У Грузії вперше проведуть навчання Maple Arch, будуть військові і з України

Грузія вперше прийматиме багатонаціональні військові навчання Maple Arch-2021 за участю загалом шести країн.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости Грузия", про це повідомили в Міністерстві оборони Грузії.

Навчання відбудуться у листопаді і триватимуть два тижні. В маневрах візьмуть участь військові з Грузії, Канади, Литви, України, Польщі й Туреччини.

Навчання організовує Міноборони Канади, а керувати ними буде Східне командування МВС Сил оборони Грузії.

Maple Arch – щорічні багатонаціональні навчання, що проводяться почергово у різних країнах. Грузія вперше взяла в них участь у 2018 році.

Україна приймала Maple Arch-2019.