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У Грузії вперше проведуть навчання Maple Arch, будуть військові і з України

Понеділок, 9 серпня 2021, 17:04

Грузія вперше прийматиме багатонаціональні військові навчання Maple Arch-2021 за участю загалом шести країн.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости Грузия", про це повідомили в Міністерстві оборони Грузії.

Навчання відбудуться у листопаді і триватимуть два тижні. В маневрах візьмуть участь військові з Грузії, Канади, Литви, України, Польщі й Туреччини. 

Навчання організовує Міноборони Канади, а керувати ними буде Східне командування МВС Сил оборони Грузії.

Maple Arch – щорічні багатонаціональні навчання, що проводяться почергово у різних країнах. Грузія вперше взяла в них участь у 2018 році. 

Україна приймала Maple Arch-2019.

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