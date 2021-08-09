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В Грузии впервые проведут учения Maple Arch, будут военные и из Украины

Понедельник, 9 августа 2021, 17:04

Грузия впервые будет принимать многонациональные военные учения Maple Arch-2021 с участием в общей сложности шести стран.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Грузия", об этом сообщили в Министерстве обороны Грузии.

Учения пройдут в ноябре и продлятся две недели. В маневрах примут участие военные из Грузии, Канады, Литвы, Украины, Польши и Турции.

Учения организует Минобороны Канады, а руководить ими будет Восточное командование МВД Сил обороны Грузии.

Maple Arch - ежегодные многонациональные учения, проводимые поочередно в разных странах. Грузия впервые приняла в них участие в 2018 году.

Украина принимала Maple Arch-2019.

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