Зеленський розповів, з якого питання планує почати зустріч з Байденом

Президент України Володимир Зеленський першим питанням на зустрічі з президентом США Джо Байденом планує обговорити тему тимчасово окупованого Донбасу і Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави сказав під час візиту до Вашингтону у коментарі Суспільному.

"У нас буде не просто питання-відповідь. У нас буде серйозна зустріч, декілька буде секторів нашої розмови. Складно сказати, з якого саме питання почати. Багато речей, на які хочеться отримати не відповідь, а отримати бачення. Тим більше, що питання не в тому, що запитує Україна і що відповідає Америка. Мені здається, що у кожної сторони є питання і відповіді", - заявив Зеленський і додав, що планує почати зустріч з обговорення питань Криму і Донбасу.

Окрім того, за словами Зеленського, на зустрічі з Байденом буде підійматися тема інвестицій. "Ми подякуємо президенту США за підтримку, вона відчувається в розбудові енергетичної системи України", - додав він.

Також на зустрічі лідери України та США обговорять питання газопроводу "Північний потіку-2".

"У нас є болюче питання - "Північний потік-2". Якщо він буде добудований, а всі говорять, що він буде добудований, то ми поборемося з тим, як він буде працювати. У разі працюючого "Північного потоку-2" ми хотіли б домовитися про конкретні речі й гарантії з боку США", - зазначив Зеленський і підкреслив, що має на увазі введення нових санкцій проти РФ.

Зустріч Зеленського та Байдена у Білому домі відбудеться 1 вересня. Заплановані переговори віч-на-віч та у розширеному форматі. Після зустрічі планується спільна заява, але пресконференція не анонсувалася.