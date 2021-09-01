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Зеленський пообіцяв США "план трансформації" для всеосяжних змін держави

Середа, 1 вересня 2021, 22:55

Володимир Зеленський пообіцяв президенту США Джо Байдену розробити "План трансформації", який планується розглянути на наступному засіданні Комісії стратегічного партнерства зі США.

Про це йдеться у спільній заяві президентів США та України, яку має у розпорядженні та опублікувала "Європейська правда".

У заяві наголошується, що запровадження якісного державного управління має вирішальне значення для забезпечення функціонування демократії на благо людей.

"Україна віддана пріоритезації реформ, які посилюють її демократичні інститути, зміцнюють права людини та забезпечують справедливість. З цією метою Україна розробляє амбітний та всеосяжний План трансформації, який буде розглянуто на наступному засіданні Комісії стратегічного партнерства" - йдеться у заяві.

У документі не уточнюється, яким очікується зміст цього плану, однак ця обіцянка розміщена у блоці, присвяченому реформуванню судової системи, боротьбі з корупцією, просування прав людини тощо

Зазначається, що на підтримку зусиль України з втілення реформ, уряд США з 2014 року надав Україні майже 2 мільярди доларів допомоги на розвиток та планує виділити понад 463 мільйони доларів допомоги цього року, у тому числі на програми, орієнтовані на демократію, права людини, місцеве управління та децентралізацію, приватизацію та судову реформу.

Експертні очікування від візиту дивіться у відео "Що чекає на Зеленського у США?"

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Зеленський Байден США
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