Зеленский пообещал США "план трансформации" для всеобъемлющих изменений государства

Владимир Зеленский пообещал президенту США Джо Байдена разработать "План трансформации", который планируется рассмотреть на следующем заседании Комиссии стратегического партнерства с США.

Об этом говорится в совместном заявлении президентов США и Украины, которую имеет в своем распоряжении и опубликовала "Европейская правда".

В заявлении отмечается, что введение качественного государственного управления имеет решающее значение для обеспечения функционирования демократии на благо людей.

"Украина предана приоритезации реформ, которые усиливают ее демократические институты, укрепляют права человека и обеспечивают справедливость. С этой целью Украина разрабатывает амбициозный и всеобъемлющий План трансформации, который будет рассмотрен на следующем заседании Комиссии стратегического партнерства", - говорится в заявлении.

В документе не уточняется, каким ожидается содержание этого плана, однако это обещание размещена в блоке, посвященном реформированию судебной системы, борьбе с коррупцией и продвижению прав человека.

Отмечается, что для поддержки усилий Украины по воплощению реформ, правительство США с 2014 года предоставило Украине почти 2 миллиарда долларов помощи на развитие и планирует выделить в нынешнем году более 463 миллионов долларов помощи, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управления и децентрализацию, приватизацию и судебную реформу.

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