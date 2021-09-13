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У Німеччині підтвердили отримання документів для сертифікації "Північного потоку-2"

Понеділок, 13 вересня 2021, 18:21

Федеральне агентство з мереж Німеччини (Bundesnetzagentur) підтвердило, що отримало усі необхідні документи для початку процесу сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW

Процес сертифікації має бути завершено протягом чотирьох місяців, починаючи з 8 вересня. Німецьке агентство з мереж зокрема має переконатися, що газопровід не порушує Газову директиву ЄС.

Після завершення сертифікації газопроводу агентство спрямує проєкт рішення щодо сертифікації до Європейської комісії, яка, своєю чергою, має надати вердикт щодо введення в експлуатацію "Північного потоку-2" протягом двох місяців після отримання документів.

За деяких умов період розгляду в ЄК може бути продовжено ще на два додаткових місяці. Після цього Bundesnetzagentur повинна буде врахувати позицію ЄК щодо газогону.

Якщо на час введення в експлуатацію газопроводу сертифіката від Bundesnetzagentur не буде, це може спричинити штрафи. Рішення про введення газопроводу в експлуатацію ухвалюють інші відомства.

Як відомо, російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2". 

Раніше повідомлялося, що "Газпром" хоче розпочати подачу природного газу по "Північному потоку-2" вже у жовтні.

22 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що офіційний Київ надіслав ноту Єврокомісії та Німеччині із запитом провести консультації щодо "Північного потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США. Єврокомісія направила відповідь Києву і заявила "про готовність продовжувати постійний діалог з питань, пов'язаних з енергетикою".

Читайте детальніше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2.

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Північний потік-2
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